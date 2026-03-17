В Кузбассе жену участника СВО лишили выплат из-за фиктивного брака

Мариинский городской суд Кемеровской области по иску брата погибшего военнослужащего признал его вдову недостойным наследником. Об этом пишет РИА Новости.
История началась с того, что брат военного узнал о смерти родственника в зоне СВО. Вскоре выяснилось, что через несколько дней после заключения контракта его брат зарегистрировал брак с местной жительницей. При этом в разговоре с семьей мужчина никак не упоминал о своей женитьбе.
Родственник решил разобраться в ситуации и выяснил, что после регистрации брака женщина продолжала проживать со своим сожителем, с которым у неё есть общий ребёнок. Более того, в материалах уголовных дел, возбуждённых в отношении сожителя, оба неоднократно подтверждали, что живут вместе и ведут совместное хозяйство. При этом женщина ни разу не упомянула о том, что состоит в официальном браке.
Истец обратился в суд с требованием признать брак недействительным и лишить женщину всех выплат, положенных членам семьи погибшего военнослужащего, признав её недостойным наследником. В судебном заседании жена погибшего исковые требования не признала.
Суд, исследовав представленные сторонами доказательства и опросив более десятка свидетелей, пришёл к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.
«Было установлено, что между заключением контракта о прохождении военной службы и заключением брака прошло всего четыре дня. При этом достоверно было установлено, что супруги после заключения брака совместно не проживали», — говорится в сообщении суда.
В результате суд отказал брату погибшего в признании брака недействительным, поскольку по семейному законодательству он не вправе заявлять такое требование по основанию фиктивности брака — это может сделать только прокурор. Однако в части признания супруги недостойным наследником суд требования удовлетворил, лишив её права на все выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.