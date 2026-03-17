Калининградец воровал куртки из гардероба медклиники

В Калининграде в одной из стоматологических клиник из гардероба пропали четыре куртки. Ущерб составил более 87 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель, сообщили в пресс-служба областного УМВД.
Дома у него обнаружили похищенные вещи. Куртки и пальто вернут владельцам.
Мужчина задержан. Сам он заявил полицейским, что зашел в клинику и увидел, что в гардеробе нет персонала. Пройти мимо понравившихся ему курток он не смог. Добычу он намеревался продать, но не успел — нагрянули сотрудники МВД.