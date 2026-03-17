93-летнего патриарха Илию II госпитализировали в Тбилиси

В Тбилиси госпитализирован 93-летний Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Главу Грузинской православной церкви доставили в больницу с массивным желудочным кровотечением, сообщила Патриархия Грузии.
Илия II находится в Кавказском медицинском центре. В заявлении Патриархии его состояние охарактеризовали как «проблематичное, однако стабильное».
Представитель клиники подтвердил грузинским СМИ, что причиной госпитализации стало сильное кровотечение.
Патриарх возглавляет церковь с 1977 года.
