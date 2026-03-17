Волгоградские депутаты попросят губернатора наградить их коллегу орденом

Волгоградская облдума на ближайшем заседании обсудит представление руководителя комитета по делам национальностей, казачества, общественных объединений и религиозных организаций Сергея Булгакова к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Инициатором стал спикер облдумы Александр Блошкин, он внес в регпарламент проект постановления о представлении к госнаграде.
Сергей Булгаков в последние годы возглавляет наблюдательный совет Фонда поддержки участников СВО «За победу!», организует гуманитарные конвои на фронт. Также он координирует федеральный партийный проект «Городская среда» «Единой России».
Ранее Булгакова уже награждали медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Русской Православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени и другими наградами.