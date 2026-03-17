Что не стоит волгоградцам делать 17 марта, чтобы не разрушить лад в семье

Православные волгоградцы чтят 17 марта двух святых Герасимов — Вологодского и Иорданского. В народном календаре на Руси этот день назвали Герасим-грачевник и отмечали два важных события — прилет грачей и избавление от нечисти — кикиморы.
Главным обрядом этого дня было с давних пор кликание птиц. Считалось, что увидеть в этот день грачей — к счастью на весь год. Женщины даже пекли специальное печенье из ржаного теста, чтобы их привлечь.
Но и запретов было немало. Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу и тратить деньги на крупные покупки — и то, и другое принесет только разочарование.
Лучше не давать клятвы и обещания в Герасимов день — если их вдруг нарушишь, могут привязаться болезни горла и зубов, считали наши предки. Но главным запретом 17 марта было — не обижать котов. Если нехорошо обойтись с этими домашними питомцами или же бродячими животными, в семье могли начаться ссоры и неприятности.
Важно в этот день навести порядок в доме, заглянув даже в те углы, до которых обычно не доходят руки. Так, считали наши предки, изгонялась из дома та самая кикимора. Можно верить или не верить в эти приметы, но провести генеральную уборку не помешает.