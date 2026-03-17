Трамп ошибся насчет Ирана: разведка США дала новые сведения по войне на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп рассчитывал как можно быстрее закончить конфликт на Ближнем Востоке. Но в последнее время американская разведка выступает с очень «отрезвляющими брифингами». Новые сведения по войне на Ближнем Востоке опубликовала газета The Washington Post (WP).
«Это было не просто предсказуемо. Это было предсказано. Ему сообщили об этом заранее», — говорится в иностранном издании.
Иранский режим, вероятно, останется у власти после двух недель авиаударов, сообщает издание. Контроль КСИР усилится, значительных изменений в сторону демократии не ожидается. С такими сведениями выступила разведка США на брифинге.
