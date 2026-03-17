Число задержанных рейсов в аэропорту Калининграда увеличилось до 21

КАЛИНИНГРАД, 17 мар — РИА Новости. Количество задержанных рейсов в аэропорту Калининграда «Храброво» увеличилось до 21 с 14 ранним утром, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани, которое изучило РИА Новости.
По данным онлайн-табло «Храброво» во вторник по состоянию на 8.05 по местному времени (на 9.05 мск), на вылет и прилет задерживается 21 рейс. На вылет 10 рейсов: в Москву, Санкт-Петербург и Пермь. На прилет — 11 рейсов: из Уфы, Перми, Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее во вторник пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за временных ограничений в воздушном пространстве Ленинградской области в расписании вылетов и прилетов произошли корректировки. Пассажиров просят заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.