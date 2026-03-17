В Красноярском крае за одну неделю ОРВИ заболели почти 12 тысяч человек

Источник: Комсомольская правда

За минувшие семь дней 11 910 жителей Красноярского края обратились к медикам с признаками простуды. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

При этом 7554 заболевших — это красноярцы. На территории нашего края в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

Из-за отсутствия более 20% учащихся на дистанционный формат обучения перевели шесть классов в школах Красноярска и Рыбинского муниципального округа. Уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.

Напоминаем: в сезон ОРВИ и гриппа нужно чаще делать влажную уборку дома и на работе с протиранием поверхностей антимикробными салфетками. Почувствовав недомогание, останьтесь дома.