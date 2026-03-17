Сберегательный вклад с повышенными процентами для участников СВО может появиться в России

Очередную меру поддержки участников СВО предложил ввести лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Новый финансовый инструмент позволит ветеранам боевых действий сохранить полученные во время службы средства и даже увеличить их.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО, для которого могут открыть сберегательный вклад с повышенными процентами
Источник: Mil.ru/CC BY 4.0|commons.wikimedia.org

Новый депозит будет открываться на срок от одного года до трех лет. В течение этого периода вклад можно пополнять, однако возможность досрочного снятия средств при этом не предусматривается. А для поддержки ветеранов боевых действий планируется дополнительная мера: проценты по вкладу, начисленные банком, будут дополнительно удваиваться за счет федерального бюджета.

«Например, участник СВО откроет специальный вклад под 15%, а господдержка удвоит его доход и с учетом дополнительных выплат он получит за год 30%», — уточнил Сергей Миронов.

В документе предлагается установить верхний предел суммы вклада, по которой государство будет предоставлять софинансирование — пять миллионов рублей на один депозитный договор. Если общий объем средств, размещенных на вкладе, превысит эту сумму, то повышенная процентная ставка будет распространяться лишь на ту часть депозита, которая укладывается в установленный лимит.

Законопроект в ближайшее время планируют внести на рассмотрение Государственной думы. Автор инициативы и лидер «Справедливой России» призвал парламентариев «не затягивать» с его принятием.