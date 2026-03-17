Сброс грунта у ЖК «Родниковая Долина»: суд взыскал 2,8 млн рублей

Суд в Волгоградской области обязал нарушителя выплатить 2 852 000 рублей за сброс загрязненного грунта. Решение вынес Светлоярский районный суд по иску Нижне-Волжского управления Росприроднадзора.
История началась с обращения гражданина: кто-то сбрасывал отходы с грузовика на территории Советского района, рядом с ЖК «Родниковая Долина». Инспекторы Росприроднадзора совместно с ЦЛАТИ выехали на место и подтвердили факт загрязнения. Площадь пострадавшего участка — 16 кв. м. Специалисты отобрали пробы для анализа.
Правообладатель грузового транспортного средства был установлен. Эксперты рассчитали ущерб почве — сумма составила 2 852 000 рублей. Нарушителю направили требование о добровольном возмещении, но он его проигнорировал.
Тогда управление обратилось в суд. Иск удовлетворили в полном объеме. Решение пока может быть обжаловано, но уже сейчас возмещение ущерба взято на контроль ведомства.
Ранее сообщалось о незаконном розливе отходов под Волгоградом.