Судебные приставы в Красноярске оштрафовали коллекторов за угрозы должнице и ее отцу

Сотрудники ГУФССП России по Красноярском краю привлекли к административной ответственности профессиональную коллекторскую организацию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом стало нарушение требований законодательства о защите прав граждан при возврате просроченной задолженности. Жительница краевого центра обратилась к судебным приставам и сообщила: на ее телефон стали поступать сообщения с угрозами распространить порочащую ее информацию, если она не погасит задолженность. Выяснилось, что взыскатели использовали угрожающие формулировки, оказывая на должницу психологическое давление, и взаимодействовали с отцом женщины без ее согласия. Ему также направлялись сообщения с угрозами в случае, если его дочь не погасит долг. Судебные приставы доказали вину коллекторской организации и привлекли ее к административной ответственности с назначением штрафа. Женщине и ее отцу перестали поступать угрозы.