Представители туркластера «Арктический» приглашали посетителей MITT-2026 на плато Путорана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На прошедшей в Москве Международной туристической выставке MITT стенд Красноярского края стал одной из центральных площадок, представляющих внутренний туризм. Большое внимание в течение трех дней работы выставки посетителей привлекали туры в Арктику, и в частности, на плато Путорана.
Агентство развития Норильска вместе с представителями туристического кластера «Арктический» презентовали сразу несколько операторов и авторов, организующих туры на уникальное природное место с глубокими каньонами, тысячами озер и водопадов к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основатель и руководитель компании «Путорана Глэмп» Леонид Каушан представил туры на озеро Глубокое, экскурсии к местам съемок культового фильма «Территория».
Леонид более 25 лет изучает плато Путорана. «Для нас важно не только показать красоту этого места, но и сохранить его для будущих поколений», — отмечает он.
Генеральный директор «Путорана Лэнд» Татьяна Крашевская рассказывала посетителям выставки о турах на турбазу «Бунисяк», расположенную на юго-востоке озера Лама и к водопадам на реке Хойси.
Туроператор предлагает несколько видов экскурсий на плато Путорана: пешие, водные, комбинированные, что дает возможность выбрать оптимальный вариант для разных интересов и уровня подготовки. Все экскурсии проводятся профессиональными гидами.
Организатор авторских туров на плато Путорана и руководитель компании «Территория Путорана» Антон Лысов предлагает каждому выбрать свое индивидуальное знакомство с одним из самых удивительных мест России с размещением на усадьбе «Жар. Птица».
Отвечая на вопрос: «Почему надо посетить плато Путорана?», Антон отвечает: «Во-первых, поставить галочку в списке своих путешествий, потому что это труднодоступное, и тем самым удивительное и красивое место».
Антон Лысов рассказывает, что на выставке посетители в основном приходят узнать, где находится плато Путорана, сколько стоят туры и как туда попасть. Есть те, которые мечтают приехать и даже планируют поездку.
Организатор авторских туров представил на выставке фотоальбом с видами плато. Все фотографии были сделаны путешественниками. Через эту книгу он показал потрясающую красоту плато, его водопадов и озер.
Говоря о развитии туризма в Арктике он подчеркивает, что те, кто в Арктике чем-то занимается, это люди, которые любят это место.
Напомним, Агентство развития Норильска предлагает познакомиться с актуальными туристическими маршрутами на цифровой платформе «Притяжение Таймыра».