Украинский дипломат сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал в своем блоге в Х снимок, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.
До назначения на должность Шандор участвовал в военных действиях на стороне украинской армии, а также агитировал закарпатских венгров вступать в ряды ВСУ.
Вместе с послом на фото стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди. Летом 2025 года Венгрия на три года запретила ему въезд на территорию Шенгенской зоны после атаки на нефтепровод «Дружба»: тогда Венгрия на пару со Словакией лишилась поставок российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес венгерского премьера Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке».
Ранее западные журналисты сообщили, что ЕС планирует выделить Украине средства в форме двусторонних кредитов, которые не требуют одобрения стран блока. В случае, если Будапешт и Братислава не изменят свою позицию, страны Прибалтики и Северной Европы прибегнут к запасному плану. Речь идет о выделении Киеву 30 миллиардов евро.