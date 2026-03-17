Бастрыкин заинтересовался установленным для галочки пандусом в волгоградском МКД

В Волгограде Александр Бастрыкин взял на карандаш обращение инвалида-колясочника. Мужчина в 2025 году через суд добился установки пандуса в своём подъезде, однако в результате специалисты своеобразно подошли к исполнению исковых требований. По информации инвалида, пользоваться установленной конструкцией опасно.