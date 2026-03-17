Бастрыкин заинтересовался установленным для галочки пандусом в волгоградском МКД

В Волгограде Александр Бастрыкин взял на карандаш обращение инвалида-колясочника. Мужчина в 2025 году через суд добился установки пандуса в своём подъезде, однако в результате специалисты своеобразно подошли к исполнению исковых требований. По информации инвалида, пользоваться установленной конструкцией опасно.

— Перила отсутствуют, пороги не занижены, что препятствует свободному перемещению инвалидной коляски. В связи с этим заявитель лишён возможности самостоятельно покинуть квартиру, — приводит слова мужчины Следком.

Отметим, по факту сложившейся ситуации СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина его расследование поставлено в центральном аппарате на контроль. В ближайшее время региональным следователям предстоит направить в Москву доклад с промежуточными результатами расследования.

Фото: Следком.