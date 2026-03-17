«Не остались равнодушными»: в Емельяновском районе сельчане спасли из снежной ловушки спецтехнику регоператора

Непогода в Красноярском крае продолжает создавать трудности для работы коммунальных служб.
Накануне сразу два инцидента с участием мусоровозов произошли в Емельяновском районе. В одном случае технику вызволяли из сугроба всем селом, в другом — водителю пришлось полагаться только на свое мастерство.
Настоящая спасательная операция развернулась в деревне Гладкое. Экипаж регионального оператора «РОСТтех», следовавший по маршруту, застрял в глубоком сугробе на неочищенной дороге. Самостоятельно выбраться из снежной ловушки многотонная машина не могла.
На выручку пришли местные жители: неравнодушные сельчане пригнали трактор и экскаватор. Спустя пару часов мусоровоз удалось вызволить из плена. Несмотря на вынужденный простой, экипаж выполнил свою работу — отгрузил ТКО и отправился дальше по маршруту.
А в микрорайоне Эко поселка Солонцы многотонный мусоровоз в течение часа не мог подняться в горку из-за сильного гололеда — машину постоянно стаскивало вниз.
В компании отмечают, что ответственные службы были заранее предупреждены о проблемном участке, однако меры по устранению льда приняты не были. Выбраться из затруднительного положения удалось исключительно благодаря опыту и мастерству водителя.
«РОСТтех» выразил признательность жителям, которые не остались в стороне.
«Выражаем благодарность жителям деревни Гладкое за то, что не остались равнодушными к проблеме и оказали помощь экипажу мусоровоза. В данных случаях всё разрешилось благополучно, и машины, хоть и с задержками, но смогли продолжить работу по маршрутам», — прокомментировали в компании.
Специалисты регоператора напоминают: все случаи отсутствия подъездных путей фиксируются и направляются в муниципалитет. Как только проезд становится возможным, оператор сразу направляет технику. При этом, согласно Постановлению Правительства РФ № 293, именно собственник контейнерной площадки обязан обеспечивать беспрепятственный подъезд к месту сбора отходов.