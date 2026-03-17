В Волгограде речной трамвайчик до Культбазы станет ходить вдвое чаще

Из-за повышенного спроса в Волгограде вдвое увеличат число рейсов речного трамвайчика до Культбазы.

— Количество рейсов речного маршрута «Волгоград-Культбаза» возрастет с 16 до 34, — сообщили в администрации Волгограда. — С завтрашнего дня по средам, пятницам и воскресеньям теплоходы станут ходить не 4, а восемь раз. В субботу горожан будут перевозить по маршруту 10 раз.

В пятницу волгоградских дачников отвезут и до пристани «Островная». Речные трамвайчики будут курсировать по маршруту трижды в неделю — в пятницу, субботу и в воскресенье. Каждый день запланировано по 4 рейса.

Речную навигацию возобновили в Волгограде в последний день февраля. Тогда специалисты обследовали причалы на остановках «Культбаза» и «Щучий проран», заявив, что из-за ледяных торосов первый из них пока еще не готов к использованию.