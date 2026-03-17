Костомаров назвал российских паралимпийцев примером и гордостью нации

Костомаров заявил, что российские паралимпийцы совершили подвиг.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что российские паралимпийцы, завоевавшие 12 наград и третье место в медальном зачете, стали примером и гордостью нации. Знаменитый фигурист встретил атлетов, которые сегодня ночью вернулись в Москву, в аэропорту Внуково.

Он отметил, что приехал поддержать новоиспеченных паралимпийских чемпионов и вручить им подарки от благотворительного фонда «ДоброФонд», амбассадором которого является.

«Это гордость нации и пример для многих других спортсменов, как надо сражаться, никогда не сдаваться и идти только вперед», — сказал Костомаров журналисту ИС «Вести».

Он добавил, что паралимпийцы дали россиянам возможность снова испытать эмоции, когда звучит российский гимн и поднимается триколор. Костомаров выразил надежду, что на следующих Олимпийских играх все российские спортсмены смогут выступать с гимном и флагом.

В беседе с Sport24 фигурист заявил, что паралимпийцы совершили настоящий подвиг, завоевав столько медалей.

В составе российской сборной выступили шесть спортсменов. В общей сложности они завоевали 12 медалей, в том числе восемь золотых. Еще ни одна страна в истории Паралимпиады не попадала в тройку лидеров в медальном зачете со столь малым числом атлетов.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что паралимпийцы получат финансовые и государственные награды.