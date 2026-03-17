Герои-паралимпийцы вернулись домой: яркие кадры встречи в аэропорту

Рано утром 17 марта в столичный аэропорт «Внуково» рейсом из Стамбула прилетела сборная команда России с XIV Паралимпийских зимних игр в Италии. На игры отправилось только шесть наших спортсменов, которые впервые с 2014 года выступали в соревнованиях с национальными флагом и гимном и добились настоящего триумфа. Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным стала трехкратной олимпийской чемпионкой, а всего на счету нашей команды восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. Помимо Багиян наградами отметились Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина в горнолыжном спорте, Иван Голубков в лыжных гонках. В сноуборде также выступали Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Россияне заняли третье место в медальном зачете. Паралимпийские игры проходили в Италии с 6 по 15 марта.