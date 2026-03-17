Больше 2.5 тыс школьников прокатятся по Калининградской области с экскурсиями

В Калининградской области стартовала направленная на патриотическое воспитание молодежи программа «Дороги Победы». Более 2500 школьников изучат историю родного края. Ребят ждут однодневные экскурсионные маршруты, сообщает пресс-служба областного правительства.
В рамках программы запланированы не только интересные экскурсии, но и посещения областного историко-художественного музея и Музея Мирового океана.
Патриотическая акция пройдет в регионе в шестой раз и в этом году будет приурочена к 80-летию Калининградской области. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети».