Комитет горсовета одобрил акционирование омского парка имени 30 лет ВЛКСМ

В Омске 17 марта на заседании комитета горсовета по муниципальной собственности депутаты рассмотрели вопрос об изменениях в действующую программу приватизации мэрии, в которую внесли 16 объектов недвижимости. В том числе туда внесли ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ.
Замысел в том, чтобы приватизировать территорию парка с дальнейшей реорганизацией в акционерное общество.
«По состоянию на конец 2025 года балансовая стоимость основных средств предприятия составляла около 190 млн рублей, в то же время кредиторская и дебиторская задолженность в объеме более 31,8 и 5,6 млн рублей, а убытки составили более 1,7 млн рублей», — сообщила пресс-служба ОГС.
Как считают мэрия и депутата, переход в статус АО позволит парку повысить его экономическую эффективность. При этом 100% акций парка все равно будут принадлежать городу, отметил глава комитета Максим Астафьев.
Отметим, ранее, омские экоактивисты, уже узнав о таких планах властей, обеспокоились и задались вопросом в одном из своих чатов, не станет ли желание увеличить доходы парка далее причиной того, что там будут ставить новые киоски, павильоны и т.д. в большем количестве и в ущерб собственно зеленым насаждениям. Ответа у них на это пока нет.
Ранее, еще при мэре Викторе Шрейдере, как известно, кусок парка с угла у перекрестка улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого уже отошел коммерческой структуре, которая в итоге возвела на этом месте торговый комплекс.
