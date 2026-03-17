За сутки в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров

За минувшие сутки донские спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров, а также 20 загораний сухой растительности. Один раз они привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Всего для выполнения задач было задействовано 336 человек личного состава и 84 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.