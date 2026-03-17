За сутки в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров

20 ландшафтных пожаров произошло в Ростовской области за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки донские спасатели ликвидировали восемь техногенных пожаров, а также 20 загораний сухой растительности. Один раз они привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Всего для выполнения задач было задействовано 336 человек личного состава и 84 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

В ведомстве напомнили, что на 17 марта в регионе заланировано 103 контролируемых выжигания сухой растительности. Они пройдут на территории 29 муниципальных образований.

