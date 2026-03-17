Уральцы всю неделю смогут наблюдать полеты Международной космической станции

В период с 17 по 20 марта высота полета станции может достигнуть 34 градусов для широты Екатеринбурга. МКС пролетит между Юпитером и звездой Сириус. Для невооруженного глаза станция будет выглядеть как движущаяся звезда. Продлится благоприятный период для наблюдения до 25 марта.