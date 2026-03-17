Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральцы всю неделю смогут наблюдать полеты Международной космической станции

На Урале всю неделю будет благоприятный период для наблюдения МКС.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 16 марта начался благоприятный период для наблюдения Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил уральский астроном Владилен Санакоев в своей группе во «ВКонтакте».

— Станция появляется по графику в западной части неба, низко над горизонтом, как тусклый объект и, постепенно поднимаясь к югу, увеличивает свой блеск, становясь самым ярким объектом ночного неба после Луны, — рассказал астроном.

В период с 17 по 20 марта высота полета станции может достигнуть 34 градусов для широты Екатеринбурга. МКС пролетит между Юпитером и звездой Сириус. Для невооруженного глаза станция будет выглядеть как движущаяся звезда. Продлится благоприятный период для наблюдения до 25 марта.