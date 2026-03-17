В Красноярске отреставрируют здание пожарной части к 400-летию города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К юбилею краевой столицы обновят историческое здание пожарной части на Ленина, 59.
Объект культурного наследия «Пожарная команда II части» был построен в 1911 году по проекту архитектора С. Г. Дриженко, а с 1892 года здесь располагалось Первое пожарное депо. Сейчас в здании базируется одно из подразделений ГУ МЧС по краю.
В ходе реставрации отремонтируют фасады из лицевого кирпича, восстановят утраченные элементы и очистят поверхности от загрязнений. Также заменят водосточную систему и установят архитектурную подсветку, чтобы подчеркнуть исторические особенности здания вечером.
Особое внимание уделят историческим деталям: на свои места вернут пожарный колокол и старинную вывеску, подчеркнули коллеги из Gornovosti.ru.