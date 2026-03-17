Академик РАО Онищенко поддержал массовое изъятие скота в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается борьба со вспышкой пастереллёза и бешенства. В очагах поражения проводится изъятие животных, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с «Абзацем» поддержал такие меры и объяснил их необходимость.
«Технология применяется, чтобы не потерять всё поголовье. Лучше уничтожить ферму, чем потом это всё расползётся. Такой способ не только в нашей стране применяется, но и во всех остальных, — заявил Онищенко. — Есть Всемирная организация здравоохранения, и по аналогии с ней существует Всемирная организация здоровья животных. Они рекомендуют такие вещи, чтобы не заражать остальное стадо и обойтись малыми потерями».
Эпидемиолог отметил, что гибель животных от пастереллёза грозит серьёзными убытками для сельского хозяйства. Однако, по его мнению, владельцы частных ферм смогут рассчитывать на компенсации. «Думаю, что механизмы страхования там действуют, через страховые компании люди смогут это потом компенсировать, потому что для них это все потеря и разорение», — добавил эксперт.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Новосибирской области действует с 16 февраля 2026 года. По данным регионального Минсельхоза, первые очаги заболевания зафиксировали в начале февраля в Черепановском и Карасукском районах. Позже случаи подтвердились в Ордынском, Баганском и Купинском районах. Всего с начала года выявлено 42 очага бешенства и несколько очагов пастереллёза. В правительстве региона подчеркнули, что при ликвидации последствий руководствуются постановлением правительства РФ № 310, правила которого направлены на исключение любого источника дальнейшего распространения инфекции. В Россельхознадзоре добавили, что ситуация имеет региональный характер и стабилизируется.