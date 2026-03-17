Стало известно, какой завтрак может замедлять старение организма

Ученые назвали утренний рацион, продлевающий молодость.

Источник: Аргументы и факты

Учёные пришли к выводу, что так называемый английский завтрак способен замедлять процессы старения. Речь идёт о сочетании рыбы, яиц и кофе. Статью издания Focus перевёл aif.ru.

«Начните свой день утром с яичницы-болтуньи, сельди и пары чашек кофе: этот традиционный английский завтрак, согласно двум исследованиям, замедляет биологическое старение», — говорится в статье.

Именно такие продукты, по данным исследований, положительно влияют на биологические процессы, связанные со старением. Они содержат важные питательные вещества, которые поддерживают работу клеток и помогают организму дольше сохранять молодость.

Специалисты отмечают, что ключевую роль играет не только состав завтрака, но и его регулярность. Сбалансированное питание с утра может запускать полезные механизмы в организме и снижать негативные возрастные изменения.

При этом эксперты подчёркивают, что один лишь завтрак не является универсальным решением. Для замедления старения важен комплексный подход, включающий здоровый образ жизни, физическую активность и качественный сон.

Ранее учёные рассказали, что происходит с телом, если утром пить воду с лимоном.