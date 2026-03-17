Дни Санкт-Петербурга стартуют в Новосибирской области 18 марта

С 18 по 19 марта в Новосибирской области пройдут Дни Санкт-Петербурга. Гости познакомят жителей региона с передовыми проектами и опытом в разных сферах, а также подпишут ряд соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
— Договоренности о проведении Дней Санкт Петербурга в Новосибирской области были достигнуты в мае 2023 года между Губернатором Санкт Петербурга Александром Бегловым и Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым — делегация нашего региона принимала участие в Днях культуры Новосибирской области в северной столице, где было подписано 14 соглашений о совместной работе между петербургскими и новосибирскими учреждениями и «дорожная карта» по развитию сотрудничества Санкт Петербурга с Новосибирской областью на 2023−2027 годы, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В программе — круглые столы, мастер-классы по силовым видам спорта, консультации медицинских специалистов, выставки и концерт камерного ансамбля Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга «VivaMuse».
Делегация посетит ключевые объекты региона: музей Кондратюка, «Сибирь-Арену», НГУ, а также стелу в честь трудового подвига ленинградцев. Состоится встреча с представителями организации «Блокадник».