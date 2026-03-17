Дни Санкт-Петербурга стартуют в Новосибирской области 18 марта

— Договоренности о проведении Дней Санкт Петербурга в Новосибирской области были достигнуты в мае 2023 года между Губернатором Санкт Петербурга Александром Бегловым и Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым — делегация нашего региона принимала участие в Днях культуры Новосибирской области в северной столице, где было подписано 14 соглашений о совместной работе между петербургскими и новосибирскими учреждениями и «дорожная карта» по развитию сотрудничества Санкт Петербурга с Новосибирской областью на 2023−2027 годы, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.