80,4% построенного в 2026 году жилья в Волгоградской области приходится на ИЖС

В Волгоградской области в январе-феврале 2026 года ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 158,6 тысячи квадратных метров. При этом 80,4% от этого объема или 127,5 тысячи «квадратов» приходится на индивидуальное жилищное строительство, сообщает Волгоградстат. Застройщики сдали в начале года многоквартирные жилые дома на 31,1 тысячи «квадратов».
Этих объемов достаточно, чтобы регион выполнил за два месяца 20% от установленного Минстроем России годового плана федерального проекта «Жилье», сообщили в облстрое.
Львиная доля новой застройки в Волгоградской области приходится на города — 78% жилья. Так, в Волгограде в начале года ввели в эксплуатацию 53,1 тысячи квадратных метров жилой площади — это 33,5% от общего объема, построенного в регионе.