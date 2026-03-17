80,4% построенного в 2026 году жилья в Волгоградской области приходится на ИЖС

В Волгоградской области в январе-феврале 2026 года ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 158,6 тысячи квадратных метров. При этом 80,4% от этого объема или 127,5 тысячи «квадратов» приходится на индивидуальное жилищное строительство, сообщает Волгоградстат. Застройщики сдали в начале года многоквартирные жилые дома на 31,1 тысячи «квадратов».