Восемь инородных тел за неделю проглотили юные приморцы

В отделение эндоскопии Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке на прошлой неделе поступило восемь пациентов, которым пришлось удалять инородные тела из желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на канал «Детское здравоохранение Приморья».

Источник: ДЕЙТА

Всего с начала года специалисты ПКДКБ № 1 провели 30 эндоскопических вмешательств для извлечения инородных тел. Обращений с этой проблемой было многократно больше — не каждый такой случай требует применения эндоскопических методов.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Алексей Ткачук, чаще всего дети глотают монеты, магниты, палочки от леденцов, плоские батарейки, скрепки, иглы и булавки, бегунки от застёжек-молний, колпачки от ручек. Иногда в юные организмы попадают канцелярские кнопки, камушки, бусины. Реже среди «находок» врачей встречаются бижутерия и украшения.

Наименьшую угрозу вызывают маленькие круглые предметы — монетки и т. д. Так как острых краёв они не имеют, то могут через несколько дней выйти из организма естественным путём. Тревожные симптомы — першение в горле, рвотные позывы, обильное слюноотделение. Это сигнал, что инородное тело всё-таки застряло в месте физиологического сужения пищевода, и для извлечения предмета всё-таки потребуется помощь врачей.

Наиболее опасные предметы при проглатывании — цепочки магнитных шариков из магнитных конструкторов и батарейки, несмотря на маленький размер и отсутствие острых углов. Магнитики могут привести к перфорации кишечника, если окажутся в разных его петлях и начнут тянуться друг к другу. Батарейки быстро разрушаются под воздействием пищеварительных соков, поэтому при застревании в пищеводе батарейка может вызвать электрохимический ожог и прожечь стенку органа.

Врачи просят родителей быть максимально ответственными и внимательными по отношению к своему ребенку. До 90% инородных тел, которые глотают дети, выходят без вмешательств либо их удаётся извлечь без осложнений, но ежегодно на лечении в эндоскопическом отделении ПКДКБ № 1 остаются дети, которым избежать их не удалось. Если инородные тела оказываются в дыхательных путях, их извлекают только в стационарных условиях под контролем реаниматолога.

Минздрав Приморья уже напоминал, что для получения ребёнком тяжкого вреда здоровью бывает достаточно и секунды. Сейчас в Краевой клинической больнице № 2, например, врачи спасают глаз и зрение 2,5-летнему малышу, который проткнул себе глаз ножом, ненадолго оставшись без присмотра.