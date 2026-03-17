Восемь инородных тел за неделю проглотили юные приморцы

Врачи просят родителей быть максимально ответственными и внимательными по отношению к своему ребенку. До 90% инородных тел, которые глотают дети, выходят без вмешательств либо их удаётся извлечь без осложнений, но ежегодно на лечении в эндоскопическом отделении ПКДКБ № 1 остаются дети, которым избежать их не удалось. Если инородные тела оказываются в дыхательных путях, их извлекают только в стационарных условиях под контролем реаниматолога.