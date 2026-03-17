Восемь инородных тел за неделю проглотили юные приморцы

Всего с начала года специалисты ПКДКБ № 1 провели 30 эндоскопических вмешательств для извлечения инородных тел. Обращений с этой проблемой было многократно больше — не каждый такой случай требует применения эндоскопических методов.
Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Алексей Ткачук, чаще всего дети глотают монеты, магниты, палочки от леденцов, плоские батарейки, скрепки, иглы и булавки, бегунки от застёжек-молний, колпачки от ручек. Иногда в юные организмы попадают канцелярские кнопки, камушки, бусины. Реже среди «находок» врачей встречаются бижутерия и украшения.
Наименьшую угрозу вызывают маленькие круглые предметы — монетки
Наиболее опасные предметы при проглатывании — цепочки магнитных шариков из магнитных конструкторов и батарейки, несмотря на маленький размер и отсутствие острых углов. Магнитики могут привести к перфорации кишечника, если окажутся в разных его петлях и начнут тянуться друг к другу. Батарейки быстро разрушаются под воздействием пищеварительных соков, поэтому при застревании в пищеводе батарейка может вызвать электрохимический ожог и прожечь стенку органа.
Врачи просят родителей быть максимально ответственными и внимательными по отношению к своему ребенку. До 90% инородных тел, которые глотают дети, выходят без вмешательств либо их удаётся извлечь без осложнений, но ежегодно на лечении в эндоскопическом отделении ПКДКБ № 1 остаются дети, которым избежать их не удалось. Если инородные тела оказываются в дыхательных путях, их извлекают только в стационарных условиях под контролем реаниматолога.
Минздрав Приморья уже напоминал, что для получения ребёнком тяжкого вреда здоровью бывает достаточно и секунды. Сейчас в Краевой клинической больнице № 2, например, врачи спасают глаз и зрение 2,5-летнему малышу, который проткнул себе глаз ножом, ненадолго оставшись без присмотра.