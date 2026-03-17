Правительство России предложило ужесточить миграционную политику

Кабмин подготовил для внесения в Государственную думу законопроект, предусматривающий ужесточение миграционной политики.

Кабмин подготовил для внесения в Государственную думу законопроект, предусматривающий ужесточение миграционной политики.

Документом предлагается установить обязательное выдворение из России иностранцев за 20 видов правонарушений. Среди них — участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой СМИ и мелкое хулиганство при неповиновении полиции.

В МВД объяснили такую меру ростом числа происшествий с мигрантами, в том числе массовых драк. Также среди перечисленного оказались несоблюдение требований режима ЧС и участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации.

Проект представили депутатам парламента 16 марта. В пояснительной записке к документу отмечалась необходимость изменений в связи с «усилением противоправной активности» иностранцев, передает «Коммерсантъ».

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести запрет на въезд в Россию для иностранных граждан с судимостью.

Также в России одобрили законопроект, обязывающий иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД при подаче документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства России.

21 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на депортацию иностранных граждан, которые воевали в составе Вооруженных сил России или других военных формирований страны.

