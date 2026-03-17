В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки

В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили свыше 500 коррупционных преступлений.

За прошлый год ростовским правоохранителям удалось выявить порядка 180 эпизодов, связанных со взятками. Из них 80 были квалифицированы как получение незаконного вознаграждения. В судебные инстанции было направлено около 500 уголовных дел коррупционной направленности.

Кроме того, по итогам предыдущего года средняя сумма взятки составила 500 тысяч рублей. К слову, средняя заработная плата в регионе составляет 71 тысячу рублей. В 2024 году средняя сумма взятки составляла порядка 700 тысяч рублей.