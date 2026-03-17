Названа стоимость нового комплекса «Азия» в новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило полным ходом идет строительство комплексов «Азия» и «Африка».
Подробности о ходе работ и финансировании проектов сообщили в мэрии областного центра.
Как стало известно РБК Новосибирск, общая стоимость возведения комплекса «Азия» оценивается в 300 миллионов рублей. Примечательно, что один из его ключевых объектов — павильон для макак уже открыл свои двери для посетителей в октябре прошлого года. Животных для новой просторной экспозиции привезли из зоопарков Санкт-Петербурга и Калининграда.
Тем не менее, в мэрии уточняют, что окончательная стоимость всего проекта пока не определена.
Параллельно на территории зоопарка ведутся работы по созданию комплекса «Африка», стартовавшие в 2024 году. Первым этапом стало возведение вольера для карликовых бегемотов, стоимость которого оценивается в 30 миллионов рублей.
В городской администрации отметили, что темпы и сроки завершения строительства обоих комплексов будут напрямую зависеть от поступления финансирования.
