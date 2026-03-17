Названа стоимость нового комплекса «Азия» в новосибирском зоопарке

Как стало известно РБК Новосибирск, общая стоимость возведения комплекса «Азия» оценивается в 300 миллионов рублей. Примечательно, что один из его ключевых объектов — павильон для макак уже открыл свои двери для посетителей в октябре прошлого года. Животных для новой просторной экспозиции привезли из зоопарков Санкт-Петербурга и Калининграда.