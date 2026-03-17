Ранее судимый красноярец с ножом похитил из магазинов деньги и две бутылки алкоголя (видео)

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в разбойных нападениях на магазины.
В пресс-службе ГУ МВД по краю рассказали, что 10 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестный, угрожая ножом, похитил из кассы магазина 3 тысячи рублей. Позже полицейские установили, что нападавший может быть причастен к совершению еще одного аналогичного преступления, где также под угрозой ножа похитил две бутылки алкогольной настойки, стоимостью чуть более тысячи рублей.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России “Красноярское” совместно с коллегами из отдела полиции № 3 был задержан ранее судимый за имущественные преступления житель краевого центра. Деньги он потратил на личные нужды», — уточнили в краевой полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он заключен под стражу.
