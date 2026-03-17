Отправленный на войну с Ираном авианосец США горел 30 часов: что собираются делать с судном

Пожар на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford, направленного на войну с Ираном, тушили более 30 часов. Однако судно продолжает выполнять боевые операции. Об этом пишет The New York Times.
По данным военных источников издания, возгорание началось в прачечном отсеке и быстро распространилось по вентиляции. В результате около 600 моряков лишились коек и вынуждены спать в импровизированных условиях, а десятки получили отравление дымом.
Авианосец, ранее переброшенный из Средиземного моря в Карибский регион, затем направили на Ближний Восток. Несмотря на повреждения, командование заявляет, что корабль сохраняет боеспособность.
Эксперты отмечают, что длительное развертывание — уже около 10 месяцев — негативно сказывается на состоянии судна и экипажа. По словам контр-адмирала Джона Ф. Кирби, чрезмерная эксплуатация ведет к износу техники и снижению эффективности личного состава. При этом, как ожидается, миссия корабля может быть продлена до года.
Напомним, в Иране заявили, что военнослужащие США сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford. Как сообщает иранская сторона, американские моряки могли пойти на такой шаг, чтобы избежать участия в боевых действиях против Тегерана.