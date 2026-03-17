Собянин: в Можайском районе построят образовательный комплекс и детский сад

В Можайском районе Москвы построят образовательный комплекс на 1500 учеников и 450 воспитанников и детский сад на 300 воспитанников, сообщил в Max глава российской столицы Сергей Собянин.
Здание комплекса будет представлять собой цельную скульптуру, похожую на конструктор из молекул. В школьном блоке обустроят сгруппированные по направлениям (естественные науки, гуманитарные дисциплины и так далее) кабинеты и амфитеатр с панорамным видом на территорию, а в дошкольном — 18 групп с единым пространством, которое можно будет легко адаптировать под занятия, игры, творчество и отдых.
Детский сад появится в пешей доступности от образовательного комплекса. Он внешне будет напоминать книжную полку. Внутри оборудуют 12 групп с гибким зонированием, спортивный и музыкальный залы, а во дворе — игровые и спортивные площадки.
«Все объекты будут расположены в составе еще формирующихся жилых комплексов. После завершения строительства их передадут городу», — отметил Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщал о строительстве в столице более 15 новых переходов через железнодорожные пути.