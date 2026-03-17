Более 3 тысяч контейнеров для ТКО не вывезли за неделю в Новосибирске

Мусор не смогли забрать из-за нерасчищенных дорог и припаркованных машин.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский регоператор по обращению с отходами вывез более 90% мусора по графику на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе АО «САХ».

С 9 по 15 марта специалисты компании обслужили 87 317 контейнеров для смешанных отходов, а также 1 520 бункеров и кольцевых маршрутов. Несмотря на снежную погоду, в большинстве случаев вывоз прошел без сбоев.

Из-за нерасчищенных дорог и припаркованных машин мусор не смогли забрать из 3 018 контейнеров для ТКО — это 3,5% от общего числа емкостей.

Сложности возникли и с раздельным сбором: отходы не вывезли из 223 контейнеров (5,8%). Крупногабаритный мусор и отходы в частном секторе пропустили в 403 точках — это 9,3% от всех мест сбора по графику.