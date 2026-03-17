Минздрав: 24 пострадавших при атаке дронов ВСУ на Брянск остаются в больницах

24 пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на Брянск остаются в больницах. Об этом сообщает Минздрав России.
В ведомстве также отметили, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по территории города Брянск.
Позже выяснилось, что при атаке шестеро горожан погибли. Еще 37 человек получили ранения. Богомаз добавил, что украинские солдаты намеренно ударили по мирным гражданам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Секретариат ООН будет уведомлен о нанесенном по Брянску ударе. Она уточнила, что в Организации не могут не заметить очередного преступления Киева.