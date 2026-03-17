В Петербурге произошел массовый сбой мобильного интернета

Во вторник, 17 марта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наблюдается массовый сбой в работе мобильного интернета. Скорость заметно уменьшилась после объявлений воздушной опасности БПЛА в 47-м регионе.
Сайт системы мониторинга сбоев сайтов и приложений DownDetector фиксирует жалобы. Так, за последний час из Санкт-Петербурга поступило 1018 сообщений о сбое в работе мобильного интернета. Из Ленобласти поступило 98 сообщений, пишет «Вечёрка».
По последним данным, этим утром на территории Ленинградской области было уничтожено 14 вражеских беспилотников, над южным и северным побережьем Финского залива. В Выборгском районе сработала штатная автоматическая противоаварийная система в зоне трубопровода при падении обломков. Никто не пострадал.