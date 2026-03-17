В Новосибирске электрика приняли за «вооружённого преступника»

В Агентстве Безопасности «ГВАРДИЯ» рассказали о случае, который произошёл 16 марта в доме № 20 по улице Семьи Шамшиных. В 14:57 в дежурную часть позвонил местный житель, пользующийся услугой «Безопасный Двор». Мужчина сообщил, что заметил в подъезде подозрительного человека с ножом, и попросил, как можно скорее направить группу быстрого реагирования.
На вызов отправился экипаж ГБР-74. Прибывших гвардейцев встретил местный охранник. «Услышав, из-за чего приехала группа, он рассмеялся и пояснил, что с жалобами на странного незнакомца с ножом жильцы звонили и ему. И он уже выяснил, что подозрительный мужчина никакой не головорез, а всего-навсего электрик. Он действительно сейчас ходит по этажам со своим специальным ножом, которым зачищает контакты проводов», — рассказали в агентстве.
Бойцы ГБР убедились, что электрик работает во втором подъезде — именно оттуда поступил тревожный звонок. Несмотря на ложный вызов, в «ГВАРДИИ» подчеркнули: житель дома поступил абсолютно правильно, заметив угрозу и обратившись к профессионалам, вместо того чтобы разбираться самостоятельно.