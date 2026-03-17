В Новосибирске электрика приняли за «вооружённого преступника»

На вызов отправился экипаж ГБР-74. Прибывших гвардейцев встретил местный охранник. «Услышав, из-за чего приехала группа, он рассмеялся и пояснил, что с жалобами на странного незнакомца с ножом жильцы звонили и ему. И он уже выяснил, что подозрительный мужчина никакой не головорез, а всего-навсего электрик. Он действительно сейчас ходит по этажам со своим специальным ножом, которым зачищает контакты проводов», — рассказали в агентстве.