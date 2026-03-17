Суд Кузбасса лишил выплат жену участника СВО: что случилось

Мариинский суд признал жену участника СВО недостойным наследником и лишил ее права на выплаты из-за фиктивного брака. Об этом пишет пресс-служба суда в своих соцсетях.
Брат участника СВО после его гибели узнал о браке родственника. Он подал в суд на вдову с требованием лишить ее всех выплат. В суде было установлено, что погибший боец вступил в брак через несколько дней после подписания контракта с Минобороны РФ.
Несмотря на новый семейный статус, женщина продолжала сожительствовать с бывшим возлюбленным и растить от него ребенка. Брат погибшего бойца отметил, что по факту ответчица жила обычной семейной жизнью с прошлым партнером. Как только она узнала о смерти российского бойца, тут же подала на получение выплат. Женщина обвинения не признала.
Суд допросил в качестве свидетелей больше десятка родственников и пришел к выводу, что брак все же был фиктивным. Ответчицу лишили выплат.
Ранее KP.RU сообщил, что участника СВО ошибочно признали погибшим и лишили всех выплат. Отмечается, что после обращения в суд военного в правах восстановили. Путаница произошла из-за того, что боец потерял паспорт.