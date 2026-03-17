Блогерша Ида Галич раскрыла подробности скандала с Авербухом

Блогерша Ида Галич заявила, что была вынуждена отказаться от участия в шоу «Ледниковый период» из-за конфликта с продюсером Ильёй Авербухом. Подробностями она поделилась в разговоре с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.
Она отметила, что это произошло несколько лет назад.
«Я та спортсменка-звезда, которая два месяца тренировалась, но не вышла на лед, потому что я очень сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение», — призналась Галич.
По её словам, хореограф общался с ней очень грубо, они до сих пор разговаривают сквозь зубы. Она добавила, что, по ее впечатлениям, фигуристы довольно жесткие люди.
