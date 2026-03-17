За что хотят представить к госнаграде депутата облдумы Сергея Булгакова?

Законодатель уже отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и рядом медалей.
Спикер Волгоградской облдумы Александр Блошкпн предложил депутатам заксобрания представить к награде своего коллегу Сергея Булгакова. В региональном парламенте он возглавляет комитет по делам национальностей, казачества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций.
Отметить законодателя собираются орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
В облдуме Булгаков уже четвертый созыв. Он родился в Германии, после школы поступил в высшее общевойсковое училище в Алма-Ате, которая на то время была столицей Казахстана. Окончил его с отличием, как и военную академию имени Фрунзе, и ВАГС.
Отслужив в ВС СССР больше 20 лет, Сергей Викторович стал после вывода советских войск из Германии военкомом Старополтавского района, в 1996-м его возглавил, а с 2009 года не покидал стен облдумы.
По партийной принадлежности он единоросс. Является почетным гражданином Старополтавского района, отмечен диплом победителя Волгоградского областного конкурса «Лучший менеджер года», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу» III степени, «За отличие в военной службе» I и II степени, «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», а также орденом РПЦ имени Сергия Радонежского III степени.
В числе заслуг Сергея Булгакова в облдуме отмечают то, что он возглавляет наблюдательный совет Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев — участников СВО, координирует в регионе реализацию партийного проекта «Единой России» «Городская среда», а также является членом президиума регполитсовета партии.
Кроме того, он продвигает региональную программу «Воспитание маленького волжанина» — она направлена на гражданско-патриотическое воспитание детсадовцев, которых в ее рамках приобщают к культуре и традициям родного края.
Предложение спикера, в котором предлагается ходатайствовать перед губернатором Андреем Бочаровым о представлении Сергея Булгакова к госнаграде, будет рассмотрено на заседании облдумы.
Ранее губернатор Андрей Бочаров был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского.