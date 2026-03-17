В Красноярском крае 68 научных коллективов получат деньги на исследования

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги трех региональных конкурсов на проведение научных исследований. Красноярский край оказался в лидерах по числу поданных заявок и одобренных проектов.

В Красноярском краевом фонде науки рассказали, что поддержку по двум конкурсам фундаментальных исследований получат 53 региональных проекта. Малые научные группы — по 3 млн рублей на два года, отдельные научные группы — по 22,5 млн рублей на три года. Ученые будут работать по приоритетным направлениям — от создания новых материалов и медицинских изделий до разработки нейросетевых алгоритмов и биотехнологий.

Еще один конкурс проводился с участием предприятий реального сектора экономики. Красноярский край в этом году впервые включился в отбор, и сразу более трети всех технологических предложений поступило от предприятий региона. В итоге было отобрано 36 проектов, 15 из которых представляют Красноярский край. Каждый проект получит до 20 млн рублей (по 10 млн от РНФ и региона) при условии, что предприятие-партнер обеспечит не менее 10% софинансирования ежегодно.

Проекты рассчитаны на три года. Среди ожидаемых результатов — создание новых элементов конструкции антенно-фидерных устройств и повышение эффективности обогатительного оборудования.

«Важно поддерживать развитие науки в крае, чтобы больше молодых команд включались в проекты технологического лидерства. Расширение грантовой поддержки — одна из ключевых задач, стоящая перед регионом в рамках научно-технологического развития. Мы делаем это с учетом традиционно сложившейся крепкой связи между индустрией и отраслевыми научными группами: определяем конкретную научную специализацию региона и формируем научную тематику с учетом социально-экономических потребностей территории», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Напомним, в начале прошлого года по итогам встречи губернатора и генерального директора Российского научного фонда Владимира Беспалова было решено вдвое увеличить федеральное финансирование научных исследований в регионе. Ежегодно на научные проекты будет выделяться более 200 млн рублей.

