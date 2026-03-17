В Уфе представили логотип III Всероссийской детской фольклориады

Фольклориада проводится раз в два года и направлена на сохранение культурного наследия народов России и развитие детского творчества. Впервые ее провели в 2022 году в Чувашии — тогда собрались участники из 76 регионов. Через два года в Татарстане география расширилась до 80 субъектов. Теперь эстафету принимает Уфа. Основные события развернутся на Советской площади. Юных артистов ждут экскурсии, мастер-классы, творческие встречи, концерты в парках, хоровод «Дружба народов» и торжественные церемонии открытия и закрытия. Заявки на участие принимаются до 16 марта, список участников объявят 27-го.