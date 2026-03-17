В Уфе представили логотип III Всероссийской детской фольклориады

В Башкирии утвердили официальный логотип III Всероссийской детской фольклориады. Фестиваль пройдет в Уфе с 23 по 27 июня и соберет больше тысячи юных участников со всей страны.
Авторы эмблемы заложили в нее смыслы, отражающие дух события. В основе композиции — калейдоскоп, сложенный из вязи и ключевых символов фестиваля. Центральное место занимает солнце как знак благополучия и жизненной силы. Открытые ладони олицетворяют единство народов. Птица и нота напоминают о музыкальной составляющей: песнях, танцах, инструментальном творчестве. Матрешка, традиционный образ русской культуры, предстает в элементах башкирского костюма.
Фольклориада проводится раз в два года и направлена на сохранение культурного наследия народов России и развитие детского творчества. Впервые ее провели в 2022 году в Чувашии — тогда собрались участники из 76 регионов. Через два года в Татарстане география расширилась до 80 субъектов. Теперь эстафету принимает Уфа. Основные события развернутся на Советской площади. Юных артистов ждут экскурсии, мастер-классы, творческие встречи, концерты в парках, хоровод «Дружба народов» и торжественные церемонии открытия и закрытия. Заявки на участие принимаются до 16 марта, список участников объявят 27-го.
