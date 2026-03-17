Биолог Сафонов: в 2026 году клещей будет аномально много

В 2026 году клещей будет аномально много во всей средней полосе России, об этом в разговоре с aif.ru сообщил биолог Дмитрий Сафонов. По словам эксперта, рекордной численностью клещей этот сезон обязан обильным осадкам — высокие сугробы укрыли паразитов теплым одеялом, создав идеальные условия для зимовки, а резких холодов почти не было.
«Численность клещей будет просто огромная, — констатирует биолог Дмитрий Сафонов. — Благодаря успешной зимовке вероятность встречи с ними стопроцентная. Толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил их убежища в лесной подстилке от холода».
Встретить кровососа в лесу можно уже сейчас, отмечает биолог. Паразит активируется, как только воздух прогревается до +5 градусов. Такая погода стоит в Подмосковье уже неделю. Первые, самые голодные особи выползают из проталин и готовятся к охоте. «Клещ чувствует тепло, выбирается из подстилки и садится ждать. Меры предосторожности нужны уже сегодня», — напоминает эксперт.
