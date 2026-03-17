Биолог Сафонов: в 2026 году клещей будет аномально много

В 2026 году клещей будет аномально много во всей средней полосе России, об этом в разговоре с aif.ru сообщил биолог Дмитрий Сафонов. По словам эксперта, рекордной численностью клещей этот сезон обязан обильным осадкам — высокие сугробы укрыли паразитов теплым одеялом, создав идеальные условия для зимовки, а резких холодов почти не было.