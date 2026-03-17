Предложен новый метод предсказания оптических свойств молекул

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Специалисты Научно-исследовательского института искусственного интеллекта AIRI предложили новую технологию предсказания оптических свойств молекул создаваемых химикатов. Расчет по новой методике уже позволил снизить ошибку предсказания более чем на 30% по сравнению с существующими нейросетевыми моделями, сообщили в пресс-службе AIRI.
«Для разработки красителей, OLED-материалов, флуорофоров, фотосенсибилизаторов, биомаркеров и УФ-фильтров важно заранее знать, свет какого цвета вещество поглощает, какого — испускает, и насколько эффективно оно это делает. Проверять огромные библиотеки веществ экспериментально или с помощью квантово-химических расчетов слишком дорого и долго. Учёные Института AIRI предложили подход на основе 3D-графовых нейронных сетей, который решает эту задачу за доли секунды на молекулу», — отметили в пресс-службе.
Для обучения моделей исследователи собрали специализированный набор данных из открытых источников под названием nablaColors-3D. В него вошли экспериментальные данные об оптических свойствах молекул в разных растворителях вместе с дополнительно рассчитанными пространственными структурами. Наличие геометрии в данных позволило применить особый класс нейросетевых моделей — 3D-графовые нейронные сети, которые учитывают трёхмерное строение молекулы. Такие модели предсказывают оптические свойства точнее, чем предыдущие нейросетевые подходы и методы вычислительной физики.
Ученые сравнили пять современных моделей, работающих с геометрией молекул: PaiNN, DimeNet++, GemNet-OC, eSCN и UniMol+. Каждую модель сначала предобучили на крупных химических датасетах, а затем дообучили на nablaColors-3D для предсказания экспериментальных спектров. Дополнительно в сравнение включили несколько сильных базовых моделей из лучших существующих решений, которые используют только информацию о химических связях без учёта геометрии молекулы.
Качество предсказания оценивали по метрике MAE — средней абсолютной ошибке между предсказанной и экспериментальной длиной волны (в нанометрах). Лучшая модель без учёта геометрии достигла MAE около 24 нанометров, а лучшая модель с учетом пространственной структуры снизила ошибку до примерно 16 нанометров — то есть учет геометрии уменьшил ошибку более чем на 30%. Для сравнения: квантово-химический метод TD-DFT на том же тесте давал ошибку около 62 нанометров.