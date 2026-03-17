Владивосток и Пхукет готовятся заключить меморандум о побратимстве

Остров Пхукет (Таиланд) и Владивосток готовятся оформить побратимские отношения: проект меморандума о сотрудничестве рассмотрели на заседании Комитета по международным отношениям администрации провинции Пхукет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока, уточнив, что документ нацелен на долгосрочное сотрудничество в экономике, туризме, культуре и деловой сфере между жителями двух территорий.
По данным мэрии, во Владивостоке подготовили и направили властям Пхукета пакет документов с предложением подписать меморандум о взаимопонимании. В проекте прописано, что стороны намерены выстраивать партнёрские отношения на основе взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды, а также развивать обмен в экономической, туристической, культурной и деловой областях.
Меморандум должен закрепить уже сформировавшиеся контакты между российским Дальневосточным центром и международным курортом. Власти провинции рассчитывают, что официальное оформление побратимства станет опорой для совместных проектов бизнеса, учреждений культуры и туристической отрасли, а также для прямого общения жителей двух регионов.
Вице-мэр Владивостока Дарья Стегний напомнила, что Пхукет на практике уже давно стал для горожан и всего Приморья привычным и дружественным направлением.
В начале 2026 года в администрации Пхукета прошла встреча с участием губернатора провинции Нирата Пхонгситтхавона, генерального консула России в провинции Пхукет Егора Иванова и общественных советников мэра Владивостока. На этой встрече обсуждали дальнейшие шаги по развитию сотрудничества, а губернатор Пхукета выразил желание лично приехать во Владивосток, чтобы оценить туристический потенциал города и перспективы обмена туристами.
Как подчёркивают в администрации Владивостока, после подписания меморандума Пхукет может стать восемнадцатым городом-побратимом дальневосточной столицы.