«Ъ»: В России возникли перебои с поставками жизненно важного препарата «Зифлукорт»

В России возник дефицит жизненно важного гормонального препарата «Зифлукорт». Как пишет «Коммерсантъ», лекарство исчезло в крупных аптечных сетях.
Авторы материала отмечают, что препарат якобы пропал с полок крупных ретейлеров. В пресс-службе аптеки «Ригла» газете подтвердили дефицит лекарства с начала марта, а показатели продаж в сравнении с первыми двумя месяцами 2026 года упали в два раза.
Компания-производитель «Фармасинтез» в свою очередь заявила, что новые партии «Зифлукорта» выпустили в продажу 2 марта, однако они еще не доехали до многих аптек из-за повышенного спроса и логистических проблем. В Росздравнадзоре добавили, что на российских складах находятся около 73 тысяч упаковок препарата, которые в ближайшее время отправятся ретейлерам.
«Зифлукорт» входит в перечень жизненно важных препаратов. Его прописывают в том числе при болезни Аддисона — это редкое хроническое заболевание, при котором надпочечники не вырабатывают достаточно гормонов. Единственный доступный аналог — польский «Кортинефф» — стоит почти в десять раз дороже и также практически отсутствует в аптечных сетях, уточняет «Ъ».
Ранее СМИ сообщили, что стоимость лекарств в России за год увеличилась в среднем на 14 процентов, из-за чего россияне начинают экономить на препаратах: покупают упаковки более крупного объема и ищут самые дешевые предложения через аптечные онлайн-сервисы.
