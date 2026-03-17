«От скептицизма до категорического отказа»: союзники США не спешат вступать в новую коалицию Трампа

Союзники США сопротивляются давлению администрации Белого дома, настаивающего на вступлении в коалицию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Белый дом и госдеп пытаются создать коалицию из стран, которые предоставят свои корабли и другие военные ресурсы для сопровождения судов и обеспечения безопасного маршрута для судоходства в Персидском заливе и за его пределами.
«Реакция из ряда стран варьировалась от скептицизма до категорического отказа», — говорится в материале.
Также сообщается, что лидеры таких стран, как Германия, Италия и Япония, уже исключили возможность отправки своих военных кораблей. При этом если премьер-министр Великобритании Кир Стармер был на строен оптимистично, президент Франции Эммануэль Макрон не дал окончательного ответа, но на данный момент это «нет».
В свою очередь Трамп раскритиковал союзные страны за нежелание входить в коалицию по Ормузскому проливу.
Сайт KP.RU ранее писал, что семь стран не приняли просьбу президента США участвовать в усилиях по открытию Ормузского пролива. Утверждалось, что многие союзники США выступают против подхода нынешней администрации к Ирану, так как военная операция началась без их согласия.