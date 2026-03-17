Доцент юрфака из Краснодара победил на марафоне в Барселоне

Преподаватель юридического факультета из Краснодара Георгий Турилов стал первым среди бегунов СНГ на международном марафоне в Барселоне. Забег прошел 15 марта, в нем участвовали 30 тысяч спортсменов со всего мира. Турилов преодолел классическую дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 57 минут и 5 секунд.
Для Георгия это 18-й марафон и третий по скорости результат в его карьере. При этом он не профессиональный спортсмен — в обычной жизни Турилов работает доцентом кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора.
Марафон имел золотой статус Международной федерации легкой атлетики. Спортсмен признался в разговоре с телеканалом «Kраснодар», что особенно запомнилась поддержка зрителей: «В Барселоне практически всю трассу бежали в живом коридоре. Люди искренне радуются, поддерживают, подают воду, фрукты, кричат. Спасибо болельщикам и организаторам».