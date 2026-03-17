Не успел продать: Глуховский* лишился элитной квартиры в Москве стоимостью 200 миллионов

Писатель приобрёл эту квартиру в феврале 2023 года и сразу же оформил её на свою мать, Ларису Вениаминовну. По данным источника, это было сделано, чтобы в случае проблем из-за статуса иноагента жильё не изъяли в пользу государства. Как и другие бывшие квартиры автора, эта расположена на третьем этаже.
Ранее Глуховский* спешно продал две другие квартиры в центре Москвы на Петровке, также оформленные на мать. Изначально за них планировали выручить около 210 млн рублей, но из-за срочности сделки осенью 2025 года их продали за 120 млн. Ларису Вениаминовну в СМИ называли одной из самых богатых пенсионерок России, так как сын переписал на неё имущество почти на полмиллиарда рублей.
Последнее официальное жильё писателя в России — двушка на Кутузовском проспекте площадью 50,8 кв. м и стоимостью 30 млн рублей — также было арестовано в июле 2025 года за неуплату коммунальных платежей, долг по которым составил около 100 тысяч рублей.
*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.
